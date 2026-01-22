県警は1月21日、個人情報が記載された書類を誤って別の第三者にファックスで送信したことを発表しました。警察によりますと、21日の午後6時頃、阿南警察署の警察官が県外の金融機関に書類をファックスで送信しようとしたところ、誤って個人宅に送信しました。誤送信されたのは、詐欺に使われた疑いがある預金口座の凍結を依頼する書類で、口座番号や名義人が記載されていたということです。誤送信先からの電話で発覚し、最寄りの警