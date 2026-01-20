米ミシガン州で起きた玉突き事故＝19日（WZZM提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミシガン州の高速道路で19日、100台以上が絡む玉突き事故が起き、多数が負傷した。吹雪で視界が悪くなっていた。米メディアが報じた。巻き込まれた車両には30台以上のトラックが含まれていた。警察は事故を受けて高速道路を閉鎖し、車両の撤去に当たった。