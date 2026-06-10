きょう午後、山形県寒河江市の国道で車4台が絡む玉突き事故がありました。 この事故で4人がケガをしたほか、運転手1人が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 警察や消防によりますと、きょう午後6時前、山形県寒河江市中郷の国道287号で車4台が絡む玉突き事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた22歳の男性が腰の痛みを訴え病院に搬送されたということです。 また、乗用車を運転していた64歳の女性と、