＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】ファンが注目した羽出山の表情「実際の様子」常に無表情で知られる新入幕力士が、ついに幕内初白星を手にした。取組後に物言いがつく緊迫した状況だったが、勝利が確定するとようやく表情が緩み、その変化を見逃さなかったファンから「口元が緩んでる」「嬉しそう」と歓喜の声が相次いだ。反響を呼んだのは前頭十七枚目・羽出山（玉ノ井）。身長194センチの長身力士