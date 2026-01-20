19日夜、衆議院の解散を正式に表明した高市総理大臣は、次の選挙を「日本の未来を作る選挙」と名付け、「高市総理か、野田総理か、斉藤総理か、別の方なのか、国民の皆様に選んでいただく」と語りました。解散してから勝敗が決まるまでの期間は16日間。戦後最短のスケジュールとなります。◇夜7時半ごろ 東京・有楽町で「号外です。高市首相は解散を表明しました！」「なぜこのタイミングなのかなというのが正直なところ」「なん