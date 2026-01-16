阪神・淡路大震災から、1月17日に31年を迎えます。大規模地震に備え、徳島板野警察署では16日、ドローンを使った捜索・救出などの訓練が行われました。この訓練は南海トラフ巨大地震などに備え、若手署員の対応力の強化や危機意識を高めるために行われました。16日は、徳島板野警察署の署員と県警機動隊の隊員あわせて52人が参加し、署員は、チェーンソーやエンジンカッターの使い方を機動隊員に教わりな