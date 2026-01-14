¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖFirefox 147¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£LinuxÈÇ¤ÇXDG Base Directory¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Æ°²èºÆÀ¸Ãæ¤ËÊÌ¥¿¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ°²è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Firefox 147.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.firefox.com/en-US/firefox/147.0/releasenotes/¢¡LinuxÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆXDG Base Directory¤òÀµ¼°¥µ¥Ý¡¼¥ÈUnix·Ï¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌµ¬³Ê¤òÄó