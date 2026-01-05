株価の暴落はいつ来るかわからない。資産のすべてを投資に回すのはNG。経済評論家の頼藤太希さんは「心の安定を保ちながらリターンを狙うなら『120の法則』で貯金と投資の最適バランスを考えてみるといい。とくに日本円を持つことは分散投資の側面からも効果が証明されている」という――。写真＝iStock.com／Thitima Uthaiburom※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thitima Uthaiburom■【大原則】目的・時期に適した商品で