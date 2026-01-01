スポニチスポニチアネックス

「クイズ＄ミリオネア」AIみのもんたが登場、二宮和也に出題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 「クイズ$ミリオネア」が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送された
  • AIみのもんたが登場し、2代目司会者の二宮和也と対決した
  • 「ファイナルアンサー」のやり取りと独特の間があり、最後は笑顔を見せた
記事を読む

