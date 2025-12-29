お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（49）が28日放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（日曜深夜0・55）に出演。番組から“消えた”芸人の名前を出す場面があった。人気芸人たちの激動ニュースを取り上げる番組で、オープニングで元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹は「キャップの蛍原です」とあいさつ。続けてお笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次は「宮迫ですっ！」と振り付きで、蛍原の元相方で2019年に吉本