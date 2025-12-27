¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤¬2026Ç¯¥×¥ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤äÉþ¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤òºÆ²ò¼á¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¤¥¨¥íー¤ä¥È¥¥¥ëー¥ì¥Ã¥É¡ß¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤ò¼´¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥Ù¥Óー¥Ö¥ëー¤ä¥Ñ¥¦¥Àー¥Ôー¥Á¤ò½Å¤Í¡¢¿§ºÌË­¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¸ÄÀ­Åª¤Ê¤¬¤é¤âÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹