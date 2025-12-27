猫が頭を押し付ける「ヘッドプレッシング」とは？ 猫が壁や床、家具などに頭をぐっと押し付けて動かない。この行動は「ヘッドプレッシング（Head Pressing）」と呼ばれます。眠る前の“すり寄り”や“甘え”とは異なり、壁に頭を当てたままじっとしていたり、同じ姿勢を長時間続けるのが特徴です。 この行動は、神経系（脳、脊髄、末梢神経）の異常が起きているサインとして知られています。脳炎や脳腫瘍、肝臓疾患などで