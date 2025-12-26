「ニデック」の危機的状況総合モーター大手「ニデック」の不適切会計問題は、'26年最大級の経済事件に発展する可能性がある。元特捜検事の平尾覚弁護士を委員長とする第三者委員会の調査が長期化、相当に厳しい結果が予想されるためで、粉飾決算が指摘されて事件化したオリンパスや経営が揺らいで上場廃止となった東芝と同列の危機的状況だ。売上高2兆6000億円を誇るニデックは、カリスマ経営者の永守重信代表に率いられ、右肩上が