キッカケはマツコ・デラックス12月１日、広陵高校の硬式野球部で上級生が下級生に暴力を振るった問題で、広島県警は３年生２人を暴行容疑で書類送検した。７月にSNSの告発により発覚した広陵の暴力問題は、現在も同校が設置した第三者委員会が調査中であり、過去の出来事ではない。そんななか、３月に発売された『文化系のための野球入門「野球部はクソ」を解剖する』が話題を集めている。著者でライターの中野慧氏が振り返る。「