26日は今シーズン最強の寒気の影響で、日本海側を中心に大雪や猛吹雪となる恐れがあります。交通機関への影響などに警戒してください。日本付近に西から今シーズン最強の寒気が流れこみ、“平地でも雪が降るレベルの寒気”が西日本まで南下する予想となっていて、日本海側は広い範囲で大雪となりそうです。このあとは、日本海から活発な雪雲が山陰や北陸などに流れ込み、警報級の大雪の恐れがあります。また、風も非常に強まり猛吹