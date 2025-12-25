１番人気となるのが予想されていた有力馬の突然の出走回避に、ＳＮＳ上で悲鳴が上がっている。２７日に行われる第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝２０００メートル）に出走予定だったラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が回避することが１２月２５日、決まった。同日朝に発熱したためで、管理する友道調教師が明らかにした。同馬は先月８日の東京での新馬を５馬身差で圧勝し注目を集めて