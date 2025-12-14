「卓球・ＷＴＴファイナルズ」（１４日、香港）卓球のシングルス年間王者決定戦の決勝が行われ、日本代表・張本智和がスウェーデンのモーレゴードと対戦。４−２で勝ち、初優勝を飾った。世界ランキング５位の張本と同４位のモーレゴード。実力伯仲の熱戦となった。第１セットを１１−８で奪った張本だったが、第２セットは５−１１。第３セットは９−９から連続ポイントを奪い、２−１とした。第４セットも１点を争う攻防