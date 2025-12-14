これまでオオカミとイヌの交雑は極めてまれだとされてきたが、現代の犬種の多くはわずかながらオオカミの遺伝子をもっていることが、最新の研究で明らかになった。どうやら“ゲノムの記憶”が体格や性格、嗅覚にも影響しているようだ。