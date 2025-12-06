なんという尊い光景……！ YouTubeチャンネル「woofy meow」では、子猫と子犬が初めて一緒に眠る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいんだ！」「すてきな2匹を見て今日がハッピーになったよ」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが体をぴったりくっつけて眠る「子猫パオ＆子犬ピーチー」の姿です！前足でそっとツンツンすると…注目を集めたのは「子猫のパオと子犬のピ