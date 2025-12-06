なんという尊い光景……！ YouTubeチャンネル「woofy meow」では、子猫と子犬が初めて一緒に眠る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいんだ！」「すてきな2匹を見て今日がハッピーになったよ」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが体をぴったりくっつけて眠る「子猫パオ＆子犬ピーチー」の姿です！

前足でそっとツンツンすると…

注目を集めたのは「子猫のパオと子犬のピーチーが初添い寝！」という動画。チェック柄の座布団をかじりながら一人遊びを楽しむ、ビーグルと思しき子犬「ピーチー」。反対側の端には、濃いグレーの子猫「パオ」がちょこんと座り、ピーチーの動きを見つめていました。

やがて、2匹の距離が少しずつ縮まっていきます。ピーチーが前足でパオをそっとツンツン。そこから軽快なじゃれ合いが始まりました。

パオは小さな猫パンチや後ろ足キックを繰り出し、ピーチーも楽しげに受け止めます。さらに、ピーチーの大きな後ろ足が気になったパオが「えいっ！」と猫パンチをお見舞いする場面も。ピーチーは「何するんだワン」とでも言いたげな表情で、のんびりと応じました。

思い切り遊んだ後は、並んで休憩タイム。“ヘそ天”で寝転ぶピーチーは「疲れたワン」とでも言っているようですね。座布団からはみ出して体を伸ばすパオは、ウトウトしたり、ピーチーにちょっかいを出したりと、かわいさ大渋滞です。

映像の終盤では、再び並んで眠る2匹の姿が登場します。パオはぐっすり夢の中。ピーチーは少し周囲を見回し、そっとパオの背中近くに鼻先を寄せました。まるで「おやすみ」と語りかけるように目を閉じる姿に、見ている人の心まで温かく包まれます。

ほほ笑ましいシーンの数々に、視聴者からは「パオとピーチーは最高のコンビだね！」「2匹ともなんて優しくてかわいい子たちなんだ」とのコメントが寄せられていました。初めての添い寝で絆を深めた2匹の姿を、ぜひチェックしてみてください。