広島・森翔平投手（２７）が３０日、３年連続で“今永塾”に参加すると明かした。米大リーグ・カブスの今永とは、２４年から年明け１月に合同自主トレを実施。助言を仰ぎたい項目に「やっぱり真っすぐ。どういう感覚であるかとか、力の入れ方を自分のモノにしたい」と意気込んだ。貴重な成長の場に、来年は中日・金丸も参加予定。関大の後輩にあたる左腕に「金丸もいい投手なので、しっかり聞いて落とし込みたいと思う」と貪欲