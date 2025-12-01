スケートボードのワールドツアー・ストリートは３０日、北九州市の北九州メッセで男女の決勝が行われた。女子は１３歳の松本雪聖（いぶき）が１６０・５１点で制し、２位は織田夢海（ゆめか）（サンリオ）。パリ五輪銀メダルの赤間凛音（りず）（宮城・東北高）は５位だった。男子は白井空良（そら）（ムラサキスポーツ）が１７０・２７点で優勝し、２位根附海龍（エイベックスマネジメント）、３位青木勇貴斗（ボードライダーズ