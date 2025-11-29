　高市早苗氏デイリースポーツ

「存立危機事態になりえる」高市早苗首相の発言に「よくぞ言ってくれた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 29日の番組で、高市早苗首相の台湾発言について専門家が言及した
  • 高市首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と発言
  • 「私は、よくぞ言ってくれた高市総理と思ってます」と評した
記事を読む

