【漫画】本編を読むぼのこさん(@bono_gurai)は、SNSやブログを中心にリアルでコミカルな漫画を公開している。2024年12月にX(旧Twitter)に投稿した「『それって接客なの？』お客様から叱られた話」は、商品を一方的に勧めるアパレル店員の接客態度を客のマダムが注意するというエピソードで注目を集めた。本作を描いたきっかけや苦労した点などについて、ぼのこさんに話を聞いた。■実体験をベースにした「リアルを含んだ創作」01