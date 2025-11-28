当然だと看過されている現実に楔（くさび）を打ち込んできた小説家の村田沙耶香。生殖や生命倫理などの問題を根底から問う作品群は、国内外の読者に、読む前には戻れないほどの衝撃を与えている。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。