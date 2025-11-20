記事のポイントH&MがLAに中古の常設店を開設し、ウェイストランドと連携して新旧併売の売場を構築している。委託販売モデルや300点の初期展開など具体施策を導入し、消費者行動や販売率で成果を評価している。フリマ出店やイベント開催を通じ認知拡大を図り、循環型モデルの拡大と実店舗への適用を進めている。LAのヴィンテージ好きにとって、週末の新たな立ち寄りスポットが登場する。11月20日、エイチアンドエム（H&M）