国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１９日、男子の最新ランキングを発表した。スペインが首位、アルゼンチンが２位、３位フランス、４位イングランドと変わらず、ブラジルが５位に浮上。１１月に国際親善試合でガーナ、ボリビアに勝利した日本代表は順位を一つ上げてアジア勢最上位の１８位。他のアジア勢はイランが２０位、韓国が２２位、オーストラリアが２６位だった。２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会（１２月５日＝