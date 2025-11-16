神楽坂の「めくる莊」はベトナム料理と自然派ワインの立ち飲みスペース主体のお店。オープンして1年足らずだが、ゆるりとした時間が過ごせる街の人のたまり場となっていた。〈自然派ワインに恋して〉シェフの料理とマリアージュするのは、自然派ワイン。そんなレストランが増えている。あの店ではどんなおいしい幸せ体験が待っているのだろう。ワインエキスパートの岡本のぞみさんが、自然派ワインに恋して生まれたお店のストーリ