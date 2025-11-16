不動産を手放す際には、売却価格や手続きだけでなく税金の扱いも重要な確認ポイントです。 特に固定資産税は、所有権の移転とは別に課税される仕組みがあり、売却後に思わぬ請求が届くケースもあります。こうした状況は、制度上の基準日や契約内容によって負担者が変わることが背景にあり、理解しておかないとトラブルにつながりかねません。 そこで本記事では、制度・契約・実務という3つの側面から、売却後も納