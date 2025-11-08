【2025年10月の新車販売ランキングが発表】日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2025年11月7日、同年10月における車名別新車販売台数のランキングを発表しました。今回のランキングでは、軽自動車市場で長らく絶対王者として君臨してきたホンダ「N-BOX」が首位から陥落するという、大きな変動が起きました。【画像】超カッコいい！ これが「最も売れた軽」です！ 画像を見る！（30枚以上