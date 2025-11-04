ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』（#9）が1日に放送され、お笑いコンビ・見取り図のリリーが、元俳優の押尾学さんに事件後初となるテレビ取材を行った。普段メディアの取材を断り続けていた押尾さんだが、「映像を使わない番組だから」という理由で出演を了承し“今”を語った。【写真】腹筋ボコッ！ 押尾学さん鍛えぬかれた肉体を披露！『ドーピングトーキング』は、“日常では絶対に行くことがない場所”“