国連本部と万国旗【ニューヨーク共同】米国が国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会に対し、制裁決議に違反した複数の船舶を対象に追加し制裁を強化するよう要請する方針を固めた。安保理筋が3日、明らかにした。これらの船舶は禁止されている北朝鮮の石炭や鉄鉱石の中国への輸出に関わったとしている。北朝鮮に対する安保理制裁の強化要請は第2次トランプ政権で初。トランプ大統領は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記に対話再