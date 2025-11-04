関西を中心に活躍するタレントの藤原宏美さんは、41歳のときに乳がんが発覚。ステージ0期の非浸潤がんのため、左胸全摘を決断することに。しかし、1年後にまさかの乳がん局所再発が判明したそうです。（全2回中の2回） 【写真】「言葉にならない美しさ」全摘する左胸とお別れする前に撮影した写真（7枚目/全12枚） 「全摘するなら、お別れ会をしたほうがいいよ」 仕事で大阪・関西万博会場へ ── 今か