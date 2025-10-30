女優の加藤ローサ（40）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供のスマートフォンの課金を諦めさせた方法を明かした。13歳と11歳の息子の母である加藤は、「課金は一切しないんですけど、下の子は上の子より早めにスマホを1回持たせたんです。今はもう持たせていないんですけど。ちょっとそれが早すぎたみたいで、課金したいって言って、それはダメよって話をしたら、ケチって言ってきたことが