¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢12·î5Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¼Í¥Ì³¤á¤ë¿·¥­¥ã¥é¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄêº£²ó¡¢USËÜ¼Ò¤Î¸·Áª¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î