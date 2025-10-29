10月29日は「世界脳卒中デー」です。2006年10月に国際脳卒中学会と世界脳卒中連盟が統合し、世界脳卒中機構が結成されたことを記念して制定されました。【要注意】「えっ…！」これが脳卒中の“前兆症状”です！脳卒中はがんや心疾患とともに日本人に多い死因です。脳卒中は発症前に前兆症状があるといわれていますが、本当なのでしょうか。その場合、どのような症状が出たときに注意が必要なのでしょうか。脳卒中の前兆症状