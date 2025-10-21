マリナーズ終戦でロドリゲスはクラブハウスで絶叫【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）クラブハウスに“悲痛の叫び”がこだました。マリナーズは20日（日本時間21日）、敵地でブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ第7戦に逆転負けを喫し、あと1勝で球団史上初めてとなるワールドシリーズ進出を逃した。試合後のクラブハウスで悔しさをあらわにしたのはフリオ・ロドリゲス外野手だった。試合後、右