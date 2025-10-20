日本テレビ月曜から夜ふかし」でおなじみの、元棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、同番組の“ギャラ事情”についてぶっちゃけた。ユーザーから「再放送されると、いくらギャラが出るんですか?」と質問されると、桐谷さんは「再放送はギャラなしです」と返答。また「夜ふかし出演自体が、自分で広告を打っていると思っています。広告を打って講演会で回収」ともつづっていた。