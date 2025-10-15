ABEMA¤Îº§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè8ÏÃ¤¬¡¢12Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ûÆ±À³À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÂè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢SDN48½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¥ß¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±À³À¸³è¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤«