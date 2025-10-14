13日夜、宮崎市の住宅で同居する夫を刃物のようなもので突き刺したとして、64歳の妻が逮捕されました。その後、夫は死亡が確認されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、宮崎市の理容師・熊谷冷子容疑者(64)です。熊谷容疑者は13日午後8時ごろ、自宅で夫・昌一さん(62)の胸を刃物のようなもので突き刺した疑いが持たれています。事件発生の直後に家族から「60代の男性が胸から出血している」と消防に通報があり、昌一さ