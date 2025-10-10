バーチャル・テレスコープ・プロジェクトが６日に捉えたスワン彗星の画像/Gianluca Masi/Virtual Telescope Projec（ＣＮＮ）新たに発見された二つの彗星（すいせい）が今月地球に最接近し、空を駆け抜ける壮観な光景を見せてくれる。彗星は氷、凍結したガス、岩石で構成されており、太陽などの恒星に接近すると熱によってガスや塵（ちり）を放出する。これが特徴的な尾を生み出す。米アリゾナ州フラッグスタッフにあるローウェル