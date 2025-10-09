鈴木健吾陸上男子マラソンで日本記録保持者の鈴木健吾（30）が9日、プロランナーとして活動していくと発表した。8日付で実業団の富士通を退社。神奈川大学時代に共同研究プロジェクトで関わりがあったという、食品大手キユーピーとスポンサー契約を結んだ。鈴木は「これまで支えてくださった方々の思いを胸に、マラソンランナーとしてさらなる高みを目指す」などとコメントした。鈴木は愛媛・宇和島東高、神奈川大を経て、2018