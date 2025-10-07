ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド「ファミマル」のベーカリーライン「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の新商品「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ3種を10月7日、発売します。新商品は、人気のパンをひっくり返すと裏側が「クイニーアマン仕立て」になっており、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」（185円、以下、税込み）、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップ