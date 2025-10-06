¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî10·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Äã¹âÅÙ¤ÎÍ­¿Í¡¦Ìµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤ÎÈ¯Å¸¤ò¼õ¤±¡¢Ã»µ÷Î¥Í¢Á÷¤äÃÏ°è´ÖÈô¹Ô¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤Ê¤ÉÄã¶õÊªÎ®¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À­¤È¾¦¶È±¿±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À­¤òÄã¶õÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢³èÍÑ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë·ì±ÕÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤ò25ËÜÀ°È÷¤·¡¢»ÔÆâ10ÉÂ±¡¤ÎÆó½½¿ô»ÜÀß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢77