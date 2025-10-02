平成に流行った「お茶犬」が、クリアラバーコースターで登場します。バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」を2025年10月 第1週より発売。全7種で価格は400円。2025年10月 第1週発売「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」(全7種・400円)「【フラットガシャポン】お茶犬 クリアラバーコースター」は、「お茶犬」とドリンクを描いたクリアラバーコース