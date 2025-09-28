ＴＢＳ系「サンデージャポン」が２８日放送され、群馬・前橋市の小川晶市長のホテル密会問題を取り上げた。小川市長は既婚の男性職員とラブホテルで複数回密会していたと２４日、ＮＥＷＳポストセブンで報じられた。小川市長は陳謝したものの、男女関係は否定した。メイプル超合金のカズレーザーは「ホテルで会っていて、男女関係ではないとおっしゃっているけど、今までの?判例?をみるとそれは認められない」と切り出す。小