2022Ç¯¤Ë48HR¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÚMLB¡Û¥Ä¥¤¥ó¥º 5¡¼0 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¡£3»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï56¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë2ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²÷²»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï»°¿¶¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï°ì¼ÙÈô¡¢Âè