ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岐阜で80代男性が重傷 ワナにかかったクマを駆除する際に転倒し襲わ… クマ（動物） 高齢者 岐阜県 時事ニュース 東海テレビ 岐阜で80代男性が重傷 ワナにかかったクマを駆除する際に転倒し襲われたか 2025年9月27日 17時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 27日、岐阜県飛騨市の山中で80代男性がクマに襲われた ワナにかかったクマを駆除する際に足を滑らせて転倒したそう 頭や手首などを引っかかれて病院に運ばれ、重傷とみられている 記事を読む