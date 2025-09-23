新庄監督「今シーズン3つの目標があって、宮西くんの900登板」■日本ハム ー 楽天（23日・エスコンフィールド）日本ハムの宮西尚生投手が23日、エスコンフィールドで行われた楽天戦に救援登板。通算900試合登板を達成し、“北の鉄腕”にまたひとつ勲章が加わった。3点を追う5回1死一、二塁、左打者の宗山が打席を迎える場面で登板。18年間、黙々と投げ続けた左腕の名が告げられると、球場から歓声が起きた。マウンドで出迎えた