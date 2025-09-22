ライルズが記していたものは陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレー決勝で、米国が37秒29で金メダルを獲得した。アンカーを務めたのは男子200メートル金メダルのノア・ライルズ。“アニメオタク”としても知られる男の右手にあった印に、日本ファンから注目が集まった。優勝し、嬉しそうに星条旗を掲げたライルズ。スタート前には右手を高く掲げたポーズをとったが、手首付近